Ryanair dice addio ai voli a 10 euro: tariffa media sarà 50 euro

Addio alle tariffe superscontate di Ryanair: i voli a 0,99 o a 9,99 euro sono destinati a scomparire per il caro energia scoppiato con la guerra in Ucraina. Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo, Michael O'Leary intervistato da BBC Radio 4. In un discorso molto ampio sull'inflazione, O'Leary ha spiegato che il settore delle low cost - che pure resisterà perché le persone continueranno a volare "frequentemente" - è inevitabilmente influenzato dagli aumenti del petrolio. "Non credo che ci saranno più voli a 10 euro. La nostra tariffa media è stata l'anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. Le nostre tariffe promozionali superscontate, quelle a 1 euro, a 0,99 o anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni".