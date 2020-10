San Marino 2030: Segretario Righi presenta il progetto a Rimini, tra Fiera e Aeroporto

Nel servizio, le interviste a Fabio Righi (segretario di Stato all'Industria) e a Leonardo Corbucci (amministratore delegato di AIRiminum)

Nuova serie di incontri per realizzare il piano di crescita economica promosso dalla Segreteria Industria. “San Marino 2030” arriva a Rimini. Uno dei passaggi del progetto è infatti quello di mettersi in collegamento con gli attori economici e gli enti del territorio vicino, per nuove collaborazioni. Due gli incontri di oggi per presentare il piano, tra il segretario Fabio Righi e il presidente di Rimini Fiera Lorenzo Cagnoni e, nel pomeriggio, con l'amministratore delegato di AIRiminum Leonardo Corbucci.

Presenti ai colloqui anche i rappresentanti di Nomisma, la società che sta lavorando alla stesura di San Marino 2030, tra i quali l'ex ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti. Dalla Fiera, spiega Righi, disponibilità a ragionare sul percorso proposto. Sul concetto di opportunità si è soffermato, al termine dell'incontro, l'ad di AIRiminum.

