San Marino, indetto lo sciopero generale il 15 novembre

Indetto per martedì 15 novembre lo sciopero generale a San Marino. Le tre sigle sindacali, Csld, Cdls e Usl invitano tutti i lavoratori del Titano a incrociare le braccia per l'intera giornata per richiedere una riforma delle pensioni che sia equa e sostenibile, il rinnovo di tutti i contratti di lavoro scaduti, lo stop agli aumenti delle bollette e aiuti alle fasce più deboli della popolazione.

Il ritrovo è previsto per le 8.00 nel piazzale del Multieventi dal quale partirà il corteo fino a via Napoleone Bonaparte. Da lì i partecipanti si sposteranno in Piazza della Libertà dove la manifestazione proseguirà per tutta la giornata in concomitanza con i lavori del Consiglio Grande e Generale.