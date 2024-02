Sciopero bancari: sit in in Città, sotto la sede di Carisp

Nessuna risposta dalla controparte e i dipendenti di Bsm, Bac e Carisp sono tornati a manifestare in Città, in piazza Titano, per la precisione, dove si affaccia la sede centrale di Cassa di Risparmio. Ancora cartelli, slogan, nel sit in di protesta per un contratto fermo da 13 anni. I disagi aumentano, ma i manifestanti vanno avanti, consapevoli delle difficoltà create ma 'costretti' all'intransigenza dall'assenza di risposte alle loro rivendicazioni. E se in giornata non arriveranno nuove proposte da Abs e vertici degli Istituti bancari, lo scioperò proseguirà.