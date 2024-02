Sciopero bancari: "Un silenzio assordante da Abs e vertici delle banche". Intanto si accentuano i disagi

Non mollano i 200 dipendenti di Bac, Bsm e Carisp in sciopero da venerdì scorso, con il supporto dei sindacati, per lo stallo nella trattativa sul rinnovo del contratto di settore, scaduto da 13 anni. La protesta si sposta al confine di Dogana, in Piazza Tini. Domani “sit-in anche in Città e venerdì a Faetano” se non arriveranno proposte ufficiali dalla controparte. “Un silenzio assordante”, – lamentano - traspare “la mancanza di volontà dei vertici delle banche e di Abs di confrontarsi immediatamente e risolvere in maniera dignitosa la vertenza”. “Ci si aspetterebbe – aggiungono - che anche il Governo convocasse tutte le parti, non per entrare nella trattativa, ma per avere contezza di ciò che sta accadendo”.

Si accentuano intanto i disagi per la cittadinanza con alcuni sportelli bancomat che non erogano più denaro, difficoltà anche per gli operatori economici che in alcuni casi non sono riusciti a saldare i fornitori. Comunque – riferiscono Usc e Unas - per la maggioranza di commercianti e artigiani, l'operatività non risulta compromessa. L'utilizzo dell'home banking per tributi e contributi, è ormai prassi consolidata. Diverso il discorso per la grande distribuzione, con la necessità di versamenti più frequenti. Ma va anche rilevato che alcuni istituti informano che gli Atm più evoluti presenti in diverse Castelli, sono attivi.

Il Paese resta tuttavia diviso tra chi minaccia di spostare i conti correnti, appena le funzionalità torneranno a regime, con conseguente grave danno per gli stessi istituti di credito coinvolti, e chi invece ritiene giusta la protesta. “Questo sciopero senza precedenti che sta paralizzando il sistema bancario e finanziario del Paese, ha motivazioni serie e concrete” - obiettano i dipendenti che si dicono consapevoli delle difficoltà create ma costretti all'intransigenza dall'assenza di risposte alle loro rivendicazioni.