Segretario Righi allo stand Colombini: "Eccellenze che diventano primi ambasciatori del Titano nel mondo"

Il taglio del nastro

Il Segretario per l'Industria al Salone del Mobile di Milano, che riparte dopo lo stop causa pandemia. Fabio Righi presente in mattinata al taglio del nastro dello spazio espositivo di Colombini Casa, azienda sammarinese leader del settore che partecipa all' appuntamento milanese con diversi brand. Emanuel Colombini, Presidente di Colombini Group ha ringraziato per a presenza il Segretario.

“Eccellenze sammarinesi come questa – ha sottolineato Righi – diventano i primi ambasciatori di San Marino nel mondo. Dobbiamo essere al fianco dei nostri operatori con politiche mirate, - aggiunge - giocando su quella leva di vicinanza tra mondo imprenditoriale ed istituzioni che un piccolo Paese come il nostro può garantire”.