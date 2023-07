Turismo: l'estate entra nel vivo dopo emergenza e maltempo, obiettivo fare il pieno di prenotazioni

L'onda lunga dell'alluvione ha continuato a produrre effetti fino ad oggi: cancellazioni, spostamenti delle prenotazioni e incertezza hanno colpito anche gli operatori sammarinesi. Ma ora si guarda con speranza alle prossime settimane. “La stagione non è ancora partita”, spiega Rossano Ercolani, presidente Usot. Se per questo fine settimana gli operatori hanno puntato sulle prenotazioni dell'ultimo secondo, la prossima settimana, prevede Usot, dovrebbe essere buona, in termini di presenze negli alberghi.

Il mese più importante rimane agosto: obiettivo, afferma Ercolani, è arrivare al 90-95% di occupazione nelle settimane centrali del mese. Nei ristoranti, prosegue, c'è gente ma con una riduzione dello scontrino medio. La Notte Rosa non influirà in modo rilevante sui numeri in Repubblica, prevede Usot. Tra i commercianti, invece, visioni differenti sulla presenza di visitatori in centro storico.

Torna a crescere il turismo organizzato. Anche tra i sammarinesi aumenta la voglia di viaggiare oltreconfine, segnala il Cto che, citando Confesercenti, parla dell'Egitto come meta preferita, ma anche Grecia, Spagna, Usa e Giappone. Incremento di oltre il 20% rispetto al 2022 per le vacanze all'estero. E le richieste di tour organizzati superano il livello del 2019. Dall'altro lato pesa l'aumento dei prezzi medi dei servizi, ma gli operatori non mollano. “Credo che la professionalità paghi – afferma Luca Ruco, presidente Cto - e l'abbiamo dimostrato rimanendo in piedi con il Covid”.

Nel servizio le voci dei commercianti di San Marino