Turismo, settore in crisi: ci pensa il sindacato sammarinese

L'USL incontra e sostiene i lavoratori: grazie al seminario formativo presso il Tour Operator Podium, ha, infatti, avuto contatto diretto con gli impiegati che si rivolgono al sindacato per assistenza e rappresentanza. In questo incontro, l'Unione Sammarinese dei Lavoratori, ha potuto portare il proprio contributo in merito al periodo di difficoltà attuale, trattando temi rilevanti, quali le nuove normative, lo smart working e i possibili piani di sviluppo. In particolare l'attenzione verte sul settore del turismo, soprattutto Tour Operator e agenzie viaggi, che per primo ha risentito dei freni conseguenti alla pandemia ed è quindi stato più colpito.



Per questo motivo l'USL sostiene l'importanza di interventi di sostegno specifici, soprattutto in vista del ritorno a viaggiare, per cui servirà assicurare tutela, sicurezza e aiuto a clienti e addetti. “Riteniamo necessario dare supporto al settore anche per non rischiare di perdere lavoratori professionisti, con lauree e anni di esperienza, e non privarci, così, di queste competenze” sostiene il Segretario Servizi e Commercio, Lucia Ceccoli. Per poter far questo, il sindacato sammarinese, ha avviato una serie di assemblee con i lavoratori e ha richiesto un incontro urgente con le Segreterie di Stato competenti al fine di adottare le giuste misure di sicurezza anche per il 2021.