UNAS dice basta al lavoro abusivo: “Ora passiamo all’azione”

L'Unione Nazionale Artigiani lancia un’azione concreta contro il lavoro abusivo, un fenomeno che impoverisce il tessuto economico e sociale di San Marino, scrive in una nota. Dopo anni di sensibilizzazione, iniziative e istanze approvate ma mai attuate, l’organizzazione ha deciso di agire direttamente per proteggere imprenditori e lavoratori che rispettano le regole.

Il lavoro abusivo crea danni profondi: priva lo Stato di risorse essenziali non versando tasse, mette a rischio il sistema di sicurezza sociale senza contributi e distorce la competitività, penalizzando chi opera legalmente. "Il lavoro abusivo colpisce l’intera società - ha dichiarato il Presidente di UNAS -, non possiamo più aspettare l’intervento delle istituzioni. È una questione di equità, rispetto e giustizia per chi lavora onestamente."

Per contrastare il fenomeno, UNAS ha deciso di monitorare attivamente i post pubblici online che promuovono attività abusive, verificandoli e trasmettendoli alle autorità competenti. L’obiettivo è tutelare le imprese regolari e i lavoratori onesti, rafforzando un sistema economico sostenibile e rispettoso delle norme.

L’associazione invita cittadini, imprenditori e lavoratori a unirsi in questa battaglia. Segnalare attività abusive, sottolinea UNAS, non è solo un dovere civico, ma un passo fondamentale verso un futuro più equo. "Uniti possiamo fare la differenza, proteggendo il lavoro regolare e promuovendo un’economia sana e giusta per tutti," ha aggiunto il Presidente.