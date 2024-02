Usl invoca un aggiornamento della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Con una nota l'USL invoca un aggiornamento della Legge Quadro del 1998 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. “All'epoca – scrive il sindacato – eravamo un Paese all'avanguardia”, a distanza di 26 anni tuttavia la norma necessita di essere rivista. Si ricorda infatti il report annuale della Polizia Civile: 489 infortuni nel 2023; 60 in più rispetto all'anno precedente, sottolinea l'Unione Sammarinese dei Lavoratori. Fortunatamente nessun incidente mortale lo scorso anno; ma non c'è “nulla da esultare”, rimarca USL, che sollecita “alta attenzione sulla qualità del lavoro, così come sui livelli di inquadramento”.