USL, Polo della moda: "Quale futuro?"

È l'interrogativo che si pone l'Unione Sammarinese dei Lavoratori, che, da sempre, – ricorda – ha visto nel progetto “una opportunità per creare posti di lavoro per molti dei 1700 in cerca di occupazione”, ma anche un “progetto fallimentare, se condotto senza una visione di sostenibilità per il Paese o per gestire interessi di parte” e ricordano quanti hanno prestato lavoro nei vari outlet in territorio – Queen, Factory, One Gallery – e che ancora rivendicano crediti per stipendi non percepiti a fronte di esperienza che sarebbe ben spendibile anche nel progetto del Polo della Moda". USL sollecita così la politica a dare risposta a un progetto di questa portata.