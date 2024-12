USL sulla casa: anche a San Marino persone costrette a vivere in un garage

La crisi abitativa colpisce sempre più persone, con affitti insostenibili e mutui fuori portata che costringono famiglie a soluzioni di fortuna. A San Marino si registrano casi di persone costrette a vivere in spazi non idonei. Una coppia sammarinese racconta di aver abitato per anni in un garage senza finestre, in condizioni poco salubri.

Il Segretario generale dell'USL, Francesca Busignani, denuncia una situazione sempre più drammatica, aggravata da residenze atipiche e dalla mancanza di alloggi accessibili. Servono interventi urgenti per garantire il diritto alla casa, come edilizia pubblica, il recupero di immobili inutilizzati e affitti calmierati. "La casa è un diritto fondamentale, lo Stato deve agire ora per ridare fiducia a chi non può più aspettare".