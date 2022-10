Vertice Praga, obiettivi non raggiunti. L'economista: "Serve tetto al prezzo gas. Rateizzazione bollette vanificata da tassi interesse alti"

"Con il vertice di Praga non sono ancora stati raggiunti obiettivi fondamentali e condivisi - spiega Manuela Donghi, giornalista economica e responsabile di Le Fonti TV -. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha detto 'l'importante è che l'Europa resti unita', ma questa unità non mi sembra sia un'unità di intenti, visto che ad oggi sono passati oltre 200 giorni dall'inizio del conflitto in Ucraina e ancora non si è fermato".

"Una soluzione va trovata - continua la Donghi -: a partire dal tetto al prezzo del gas, quando si sta avvicinando l'inverno. Imprese e famiglie sono preoccupate per le bollette. C'è chi sta pensando alla rateizzazione. Il problema è che le banche stanno alzando i tassi di interesse per controllare l'inflazione. Perciò se si chiede un prestito costa di più e quindi è un circolo vizioso".

Nel video l'intervista a Manuela Donghi, giornalista economica e responsabile di Le Fonti TV