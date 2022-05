12 giugno: al voto sei comuni tra province di Rimini e Pesaro-Urbino

Il 12 giugno prossimo in Italia vanno al voto 978 comuni per le elezioni comunali. In provincia di Rimini si vota a Riccione, Coriano e Morciano di Romagna. Sempre tre comuni nella provincia di Pesaro e Urbino: Terre Roveresche, Frontino e Tavoleto.

In quella stessa data in tutta la nazione si vota per il referendum sulla giustizia. C'è preoccupazione che per quest'ultimo appuntamento alle urne, il quorum non venga raggiunto. Sia per scarsa informazione e dibattiti in Tv limitati, nonché per la difficoltà di comprensione della materia, che come si evince da Swg citato da Milano Finanza, aumenta il disinteresse dei consultati. Inoltre i quesiti sono scritti in modo criptico e incomprensibili alla maggior parte delle persone. La speranza è che con le elezioni comunali, essendo nella stessa data, aumenti il numero dei votanti per il referendum sulla giustizia, ma il quorum ha come requisito il raggiungimento di schede pari al 50%+1 degli aventi diritto e dalle stime dei sondaggisti Ipsos, la percentuale di affluenza si attesta oggi tra il 27% e il 31%.