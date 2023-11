35enne scappa dal reparto di psichiatria, appello del padre per trovarla: "Ora è in grave pericolo di vita"

Un appello di scomparsa sta rimbalzando sulle bacheche social e sui giornali on line. Da eri si sono infatti perse le tracce di Sara Tomassini, scomparsa dal reparto di psichiatria di Pesaro. La ragazza ha 35 anni e, come scrive nel suo appello il padre, al momento della scomparsa indossava una felpa blu con cappuccio, un pantalone di tuta grigio, un paio di ciabatte Crocs. Sara ha i capelli castani chiari lunghi, che tiene in genere raccolti. Con sé Sara non ha né telefono né soldi. Il padre Cosimo scrive: "Sara ora è in grave pericolo di vita. Chiunque la vedesse è pregato di avvisare le forze dell’ordine o il 118. E’ del tutto inutile tentare di convincerla".