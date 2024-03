36° edizione di Enada Primavera: il mondo dell'intrattenimento alla fiera di Rimini

È l'appuntamento di riferimento di tutta l'area mediterranea per l'industria del gaming e dell'intrattenimento. Rimini da anni si impegna per rendere questa fiera un appuntamento al passo con le evoluzioni del settore, afferma l'assessore alle politiche giovanili Francesca Mattei: “Enada rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per l’intero territorio, perché contribuisce a costruire un futuro caratterizzato da forme di divertimento sempre più responsabili”.

Tante le novità presenti soprattutto nel mondo delle sale giochi, in costante aggiornamento per tenere il passo dell'intrattenimento da casa.

Premiate anche le migliori startup del settore; a conquistare il gradino più alto del podio “Board Game Social Club”, piattaforma digitale per il matchmaking che unisce giocatori con la passione per i giochi da tavolo creando una vera e propria community.

