37enne a spasso con targa contraffatta, senza assicurazione, senza revisione e senza documenti

Stava circolando tranquillamente a Marina centro in pieno pomeriggio con il suo veicolo, incurante di quasi tutte le regole basilari previste nella circolazione stradale. Quando il 37 enne italiano, non residente a Rimini, si è visto davanti la paletta della Polizia Locale non si è scomposto minimamente nel dichiarare che non aveva con sé alcun documento personale e di circolazione del veicolo, reagendo come se gli dovessero fare un semplice divieto di sosta. È accaduto in piazza Kennedy martedì 17 agosto, quando una pattuglia della Polizia Locale, ha fermato l'utilitaria per un normale controllo. Alla riposta negativa da parte del conducente - che dichiarava di non avere al seguito nessun documento né personale e né dell’autoveicolo che conduceva - gli agenti hanno fatto scattare le ricerche nei database tramite il terminale.

L’assicurazione del veicolo non era mai stata fatta; la patente gli era stata sospesa e restituita solo qualche giorno prima, ma comunque non l’aveva con sè, come neanche la carta di circolazione del veicolo; e il veicolo non risultava aver la revisione. Ma la sorpresa più grossa gli agenti l’hanno avuta quando nel momento in cui è scattato il controllo della targa, questa risultava abbinata ad un altro tipo di veicolo. L'uomo è stato denunciato per uso di targa contraffatta e si è visto notificare tutte le altre violazioni che ha commesso, dalla mancanza di documenti al seguito, alla mancata revisione, fino alla sanzione di oltre 800 euro per mancata assicurazione. Multa che prevedere anche il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.