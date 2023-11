4 Novembre: celebrazioni in tutta la Penisola. L'omaggio del Presidente Mattarella al Milite ignoto

Oggi, in varie città italiane – anche a Rimini -, si celebra la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. Il momento più solenne – come da tradizione – a Roma, all'Altare della Patria; dove il Presidente della Repubblica Mattarella ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del Milite ignoto. Presente al Vittoriano il Ministro della Difesa Crosetto; che ha posto l'accento sul ruolo dei militari italiani come fattore di ricomposizione dei conflitti. Espressa gratitudine, in un messaggio, anche dalla Premier Meloni. Mattarella si è poi diretto a Cagliari, dove sono proseguite le celebrazioni del 4 Novembre. Nel capoluogo sardo anche una manifestazione antimilitarista, che vede l'adesione di varie sigle della sinistra radicale. Proteste contro le basi NATO nell'isola e l'operazione militare di Israele a Gaza.