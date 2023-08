86enne sorpreso alla guida di un TIR, ma il limite è 68 anni

Durante i controlli della Polizia stradale di Forlì, la Sottosezione di Bagno di Romagna ha ritirato la patente ad un 86enne sorpreso alla guida di un TIR lungo la SS 3 BIS Tiberina all’altezza di Verghereto, dove si stava recando per caricare legname. Il Codice della Strada – ricordano le forze dell'ordine – consente la guida dei 'bestioni della strada' fino ai 68 anni di età. L’uomo, originario di Bagno di Romagna, lo sapeva benissimo e, per non far risultare questa sua attività di guida, aveva anche posizionato una calamita sul bulbo del cambio del camion, per mandare in tilt il cronotachigrafo del mezzo, una scatola nera che registra i tempi di guida e di riposo del conducente. Per l'anziano, per il quale sono scattati ritiro della patente e sanzioni per quasi 2.000 euro, ha dovuto chiamare un collega più giovane per riportare in ditta il mezzo, sottoposto a fermo amministrativo per un mese.