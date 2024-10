Futuro sostenibile, il filosofo Diego Fusaro: "Uscire dal sistema capitalistico, green economy ha dei limiti"

Si chiude il Green Festival Montefeltro. Un'edizione, la terza, caratterizzata da dibattiti sul futuro del pianeta, ma anche mostre e arte. Tra gli ospiti il celebre filosofo Diego Fusaro. Necessario, per Fusaro, un cambio radicale nel modo di essere e agire, anche sul piano economico. "Il sistema tecno-capitalistico - afferma - è intrinsecamente contraddittorio e ogni tentativo di riformarlo, di trasformarlo o di mitigarlo è solo un tentativo destinato a fallire. Bisogna cambiare modello di sviluppo, uscire dal sistema capitalistico".

Classico riferimento, quando si parla di emissioni e ambiente, è il mercato delle auto. "Cambiare modello di automobile - commenta Fusaro - o farla più green non cambia molto, nel senso che si resta sempre all'interno dello stesso modello di sviluppo. Questo è il limite della cosiddetta 'green economy' che ci dice, sostanzialmente, che dobbiamo continuare a fare tutto come prima ma tinteggiandolo di verde". Una partecipazione, quella del filosofo, al centro delle polemiche che l'organizzazione dell'evento ha respinto appellandosi al diritto di manifestazione del pensiero. Al festival spazio anche alle esposizioni, come il progetto "Dalle reti alla rete".

Nel servizio le interviste a Diego Fusaro (filosofo) e Gabriele Geminiani (patron Green Festival Montefeltro)