A Cesenatico vietato l'accesso a parchi e pineta

I due parchi pubblici (Ponente e Levante) di Cesenatico e la pineta di Zadina interdetti per alcuni giorni all'accesso, permanenza e sosta. E' quanto disposto dal sindaco Matteo Gozzoli, a seguito dei gravi danni provocati al patrimonio verde dall'ondata di intenso maltempo delle scorse 48 ore. L'ordinanza si è resa necessaria perché nelle tre zone verdi ci potrebbero essere grossi rami e intere alberature pericolanti a causa delle intense raffiche di vento, con punte oltre i cento chilometri orari che hanno flagellato la costa romagnola e Cesenatico in particolare. Le tre zone rimarranno off limits sino a quanto i tecnici di Cesenatico Servizi non avranno terminato tutti gli interventi di verifica e messa in sicurezza. Oltre ai gravi danni subiti dagli stabilimenti balneari sono stati diversi, fanno notare dal municipio, gli edifici pubblici di Cesenatico, come il teatro comunale e la sede universitaria, che hanno visto danneggiati dalle raffiche di vento tetti, grondaie e infissi. Al momento gli alberi abbattuti, sarebbero oltre una cinquantina.