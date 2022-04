A Gemmano un uomo è morto travolto dall'albero che stava tagliando

È stato ritrovato in una scarpata, schiacciato dall'albero che stava tagliando. È morto così, stando alle ricostruzioni, Claudio Semprini noto come “Cico”, ex ristoratore di 67 anni che stava facendo legna in un boschetto nella frazione di Zollara, a Gemmano. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio verso le 17. La pianta – con un diametro del tronco di circa 50 centimetri – gli è caduta addosso travolgendolo in pieno. L'uomo non è riuscito ad evitare la traiettoria del tronco, probabilmente si aspettava che cadesse dalla parte opposta. Ieri pomeriggio Semprini era uscito di casa portando con sé una motosega ed altri attrezzi. Era solito recarsi in quella zona per potare le piante e fare scorta di legname. Una persona che lo cercava è arrivata sul posto e ha trovato la sua cagnolina che abbaiava in direzione dell’albero abbattuto. Il corpo non era visibile dalla strada sterrata e anche il recupero della salma è stato complicato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed il nucleo Speleo Alpino Fluviale.

Nel video la testimonianza di un amico