A Portofino la prima 'via Silvio Berlusconi' in Italia

Portofino intitolerà una strada a Silvio Berlusconi. Lo ha formalizzato la giunta comunale con una delibera approvata ieri che ha individuato quella che sarà la nuova via Silvio Berlusconi nella passeggiata che dal centro porta a Villa dell'Olivetta. A darne notizia è il Secolo XIX. L'intitolazione avverrà il 29 settembre prossimo, in quello che sarebbe stato il compleanno numero 87 di Berlusconi. Il Comune di Portofino chiederà ora al Prefetto di Genova la deroga per sorpassare la norma che prevede che passino almeno dieci anni dalla morte per poter intitolare una strada al soggetto scomparso. A sostenere l'iniziativa anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che su Facebook ha commentato così la notizia. "Una delle prime strade dedicate al Presidente Silvio Berlusconi sarà a Portofino, il borgo al quale il Cavaliere era da sempre legato e dove oggi - ha scritto Toti - vive il figlio Pier Silvio con la sua famiglia. La passeggiata che dal centro va a Villa dell'Olivetta, prima dimora portofinese del Presidente, porterà il suo nome. Le sue vacanze, il suo ristorante preferito, le chiacchierate in piazzetta e al Castello di Paraggi: ricordarlo qui, così, ci sembrava la cosa più giusta. E questa strada, che con il sindaco Viacava inaugureremo proprio il 29 settembre data del suo compleanno, sarà per sempre il segno del legame speciale tra Berlusconi e la Liguria".