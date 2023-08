A Rimini presidio pubblico contro lo stop a reddito cittadinanza

Nel video l'intervista all'attivista Claudio Cerquetti

A Rimini presidio pubblico contro lo stop al reddito di cittadinanza “per un lavoro, ed una vita dignitosa: per tutti” è lo slogan del presidio di protesta di Potere al popolo, contro lo stop al reddito di cittadinanza , sotto la sede dell'INPS. Nel mirino la narrazione dei percettori del reddito. “Non fannulloni ma persone che vogliono lavorare, che chiedono seri percorsi di formazione per entrare o ri-entrare nel mondo del lavoro” spiega l'attivista Claudio Cerquetti.

“A Rimini sono 315 i nuclei familiari a cui non sarà più dato sostegno economico. E viene sottolineato come il mercato del lavoro proponga nella maggior parte dei casi – sulla riviera romagnola- offerte in nero o impieghi sottopagati, soprattutto nel settore turistico e nella ristorazione, contratti tramite agenzie interinali nelle grandi aziende metalmeccaniche oppure paghe di 3 o 4 euro l’ora nel settore agricolo”. Poche persone al presidio, ma un motivo c'è: "le persone più esposte fano fatica a fare sentire la loro voce, non possono più permetterselo".

