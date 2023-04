A Roma è nata un'agenzia di modelle e modelli "imperfetti"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

A Roma esiste un'agenzie di modelle “imperfette”, che non rispondono ai tradizionali canoni di bellezza. Si tratta di una bellezza diversa, imperfetta, unica. La difformità dai consueti standard che diventa punto di forza, anziché di debolezza, messa anzi in risalto da scatti fotografici che colgono l'insieme, la persona, la storia. E' un messaggio a più facce, quello che trasmette Imperfetta Project, che nasce per connettere persone straordinariamente imperfette, ma è anche in grado di proiettarle nel modo della moda. La sessione fotografica realizzata a Villa Ada ad esempio, serve per prendere parte ad un contest organizzato da Vogue, che potrebbe tramutarsi in una esposizione fotografica, in caso di vittoria. Matilde e Angelica sono sorelle, entrambe hanno una rara malattia genetica, l'albinismo, dunque con ridotta o mancata produzione di melanina, il pigmento che colora pelle, capelli e occhi. Pur essendo giovanissime, sono modelle già da dieci anni.

Nel video le interviste a Emanuele Tetto, fotografo Imperfetta Project, Pia Salatino, direttrice artistica Imperfetta Project e a Matilde Aureli, modella