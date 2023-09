A un anno dall'alluvione, il resoconto della Regione sulle attività

Nel video le interviste a Stefano Aguzzi, assessore alla Protezione Civile della Regione Marche e Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche.

13 morti nell'alluvione che il 15 settembre 2022 seminò distruzione dalla zona di Senigallia al Pesarese, tra cui il piccolo Mattia Luconi di 8 anni, il cui corpicino venne trovato otto giorni dopo a Trecastelli, e Brunella Chiù, 56 anni di Barbara, ancora dispersa. Oggi in Regione è tempo di bilanci, di ciò che è stato fatto per la ricostruzione e le attività da mettere in campo.

Oltre 450 milioni di euro messi in campo tra risorse statali (oltre 400 milioni per il triennio 2022-2024), regionali (24 milioni) e dell'Ue (20,9 milioni); “sei tranche di lavori di somma urgenza da 1,8 milioni di euro avviati nel Senigalliese per manutenere e ripulire il fiume Misa da alberi, tane e altro materiale che ostruiva, - spiega Stefano Aguzzi, assessore alla Protezione Civile della Regione Marche - altri sei da 1,6 milioni in partenza sui corsi d'acqua Nevola, Burano e Cesano nell'hinterland; opere per la vasca di espansione a Bettolelle, altre due in programma sul Nevola e sul Misa a Pianello di Ostra; ripristino e taratura di idrometri e pluviometri per migliorare il sistema di allertamento”.

Tra gli impieghi dei fondi governativi: 155 milioni serviranno per ristori di danni a privati e imprese, 74 milioni di lavori per somma urgenza e 106 per il Piano del Commissario per varare opere strutturali di mitigazioni del rischio- aggiunge Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche.

Previste per l'anniversario, venerdì 15 settembre, cerimonie a Barbara e Pianello di Ostra.

Nel video le interviste a Stefano Aguzzi, assessore alla Protezione Civile della Regione Marche e Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche.