A14: incidente fra Rimini Sud e Riccione, uomo in condizioni gravi al Bufalini

Un incidente è avvenuto oggi pomeriggio sull'autostrada A14, tra Rimini Sud e Riccione, un furgoncino e un camion si sono scontrati sotto la pioggia. Lo riporta Altarimini. Secondo le prime ricostruzioni uno dei due mezzi stava svoltando verso un'area di sosta poco prima dell'impatto.

I danni più gravi per le persone all'interno del furgoncino, in particolare il passeggero è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena, mentre il conducente ha riportato ferite meno gravi. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e i Vigili del Fuoco. Forti rallentamenti in autostrada, con code che si estendono per oltre un chilometro.