Accoltellato davanti a un bar a Ravenna, è grave

Un 38enne di origine albanese è stato accoltellato poco dopo le 17 davanti a un bar della centralissima piazza Baracca di Ravenna da un cittadino italiano che è poi fuggito ed è tutt'ora ricercato. Il 38enne è stato portato in sala operatoria in ospedale a Ravenna dove i medici stanno cercando di suturare la ferita alla giugulare: la prognosi è riservata. Secondo le prime testimonianze, tutto è partito da una discussione per futili motivi all'interno del bar: i due sono poi usciti venendo alle mani, poi l'aggressore ha tirato fuori il coltello.