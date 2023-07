Accordo radiotv Italia – San Marino, Russo (FdI): “Un 'laboratorio' per una proficua collaborazione”

Sentiamo Gaetana Russo

Tra gli argomenti al centro dell'ultima puntata della stagione di “Hotel Nazionale” in onda ieri sera su San Marino Rtv, l'accordo in materia radiotelevisiva tra Italia e San Marino, approdato alle Commissioni parlamentari la scorsa primavera. I giornalisti Francesca Biliotti e Antonello De Fortuna hanno chiesto alla parlamentare di Fratelli d'Italia, Gaetana Russo, relatrice in Commissione Trasporti, Poste e Tlc, a che punto siamo e cosa prevede l'accordo siglato.

“In questa legislatura – spiega Gaetana Russo - si è voluto concretizzare un sostegno di collaborazione, ma soprattutto una sorta di laboratorio che farà sì che da una parte la Repubblica di San Marino, con le proprie reti, si presti a quella che è una velocizzazione, un investimento da un punto di vista tecnologico anche per arrivare a questo “benedetto” 5G; dall'altra parte la Rai si impegna a trasmettere su canali nazionali, e quindi a dare una visibilità maggiore tramite i propri canali e il proprio portale, alla rete San Marino a fronte poi di un corrispettivo economico, di una collaborazione che va dal 2022 fino al 2026. E che quindi ci auguriamo – conclude la deputata di Fratelli d'Italia - che porti a uno snellimento. Lo utilizzeremo come una sorta di cantiere aperto, un laboratorio che quindi speriamo sarà proficuo per entrambe le parti”.