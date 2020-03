Aeroporto di Rimini e San Marino: stop a tutti i voli fino al 3 aprile

Stop a tutti i voli all'aeroporto Federico Fellini di Rimini, almeno fino al prossimo 3 aprile. Le compagnie di bandiera Albawings, per l'Albania, e Pobeda, per la Russia, hanno annullato tutti i voli dopo l'entrata in vigore del Dpcm che ha esteso i limiti di spostamento delle persone prima alla provincia di Rimini e poi a tutto il Paese. Nelle scorse settimane, dato l'avanzare dell'epidemia in Italia, le compagnie straniere avevano già diminuito il loro numero di voli settimanali sullo scalo riminese. La società che gestisce il 'Fellini', comunica l'ANSA, fa sapere che per ora l'aeroporto rimarrà aperto, anche se senza voli, e di essere in attesa di indicazioni da parte di Enac e dalle autorità preposte.

A fronte dell'emergenza sanitaria Airiminum, la società di gestione dell'aeroporto 'Fellini' di Rimini e San Marino, ha deciso di donare 50.000 euro all'Ausl Romagna per l'acquisto di un sistema di monitoraggio multiparametrico, ossigeno, pressione, temperatura e respirazione per i pazienti colpiti dal Covid-19. "È il nostro modo di dire grazie agli operatori sanitari del nostro territorio -commenta l'amministratore delegato della società aeroportuale, Leonardo Corbucci - che in questi giorni di emergenza stanno facendo un lavoro straordinario ventiquattrore su ventiquattro, mettendo a rischio la loro salute per tutelare la nostra".