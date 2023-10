AiRiminum, l'Ad Corbucci: "Persi in 10 anni 700.000 passeggeri. Dalla crisi alla lenta ripresa"

Lo stato di salute dell'Aeroporto Fellini di Rimini – San Marino nell'intervento di Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AiRiminum, nel corso della II Commissione Consiliare Permanente. Dall’anno record sotto la gestione di Aeradria, il 2011, sono stati persi oltre 700.000 passeggeri – si è detto – per la maggior parte provenienti da Russia e Ucraina. Una situazione difficile ma AiRiminum conta di superare quota 400.000 passeggeri per il 2024 e di proseguire la lenta ripresa. Numeri molto più bassi degli oltre 700mila passeggeri previsti nel masterplan del 2019, che ovviamente non poteva prevedere l’azzeramento del mercato russo-ucraino, il mercato principale dal 2012.

Leggi la presentazione allegata