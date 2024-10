Allerta rossa in Emilia Romagna, evacuazione precauzionale a Faenza e Bagnacavallo

Sale l'allerta maltempo in Emilia-Romagna, soprattutto tenendo conto della vulnerabilità del territorio dopo l'alluvione del 19 settembre. Arpae e Protezione civile hanno diramato il codice rosso per criticità idraulica tra pianura bolognese, costa, pianura e bassa collina romagnola, dalle 12 del 3 a mezzanotte del 4 ottobre. Oltre ad alcune zone di Bagnacavallo anche il Comune di Faenza sta adottando provvedimenti per l'evacuazione precauzionale di Borgo Durbecco, area già alluvionata nei giorni scorsi, con l'invito alla popolazione ad andare, se ritenuto necessario, nell'area di accoglienza allestita al Palazzetto 'Bubani'. A darne notizia in un punto sul maltempo è la prefettura di Ravenna.

Allagamenti e smottamenti si sono verificati - a causa del maltempo - in Umbria, dove la protezione civile aveva emesso per oggi l'allerta arancione. Particolarmente colpita la provincia di Terni dove sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nei comuni di Narni e Amelia.

"L'evento che stiamo gestendo in queste ore non è paragonabile a quello di dieci giorni fa. La situazione di cumulate di piogge è lontanissima da quella situazione precedente, però quello che stiamo vivendo è la fragilità dei cantieri che sono in corso". Lo ha detto la presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo.