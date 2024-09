Allerta rossa in Emilia-Romagna, scuole chiuse in 4 province

Domani le scuole rimarranno chiuse nelle quattro province emiliano-romagnole interessate dall'allerta rossa per il maltempo: Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna. È quanto emerge da una conferenza stampa convocata dalla presidente della Regione Emilia-Romagna facente funzione Irene Priolo, che ha fatto seguito a un incontro con i quattro presidenti delle province interessate. Questa è la raccomandazione della Regione, ora ciascun Comune emetterà una specifica ordinanza, che interesserà tutte le scuole dalle elementari in su. Potranno esserci distinguo per nidi e materne. La Regione invita anche a evitare tutti gli spostamenti.

A Rimini oltre alle scuole, resteranno chiusi inoltre i centri di formazione professionale, i centri educativi, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani, i centri diurni per disabili e i centri socio-occupazionali, le palestre scolastiche e gli impianti sportivi comunali. Sospesi i mercati ambulanti, chiuso il parco XXV Aprile e le banchine del porto canale.