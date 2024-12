Alpinisti dispersi, meteo in miglioramento: riprese le ricerche sul Gran Sasso

Dopo giorni di attesa e condizioni meteorologiche avverse, sono riprese questa mattina le operazioni di soccorso per ritrovare i due alpinisti romagnoli dispersi sul Gran Sasso da domenica 22 dicembre. Si tratta di Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, entrambi di Santarcangelo, scivolati in un canalone durante la discesa dalla Direttissima al Corno Grande.

Le squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza si sono riunite a Fonte Cerreto, base della funivia per Campo Imperatore, per coordinare gli interventi. Tuttavia, il rischio valanghe marcato (livello 3 su 5) e le condizioni ancora difficili hanno costretto i soccorritori a escludere tentativi via terra. “Non possiamo mettere a repentaglio la vita di decine di soccorritori. Chi fa soccorso sa che bisogna lavorare con sicurezza,” ha dichiarato Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico.

Un miglioramento del meteo potrebbe consentire nel primo pomeriggio un sorvolo in elicottero dell'area in cui si presume si trovino i due alpinisti. Le squadre di soccorso restano pronte a intervenire non appena le condizioni garantiranno maggiore sicurezza. “Stiamo valutando cosa fare. Faremo tutto il possibile,” ha concluso Perilli, ribadendo l’impegno del personale coinvolto nonostante le difficoltà. Le ricerche proseguono contro il tempo, con la speranza che il miglioramento del meteo e le prossime ore possano portare a un esito positivo.