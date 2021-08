Amministrative Rimini: Sadegholvaad presenta la lista "Jamil" e i candidati

Sadegholvaad guarda ai prossimi obiettivi per la città. C'è ancora tanto da fare, dice l'assessore uscente candidato a sindaco per il centro-sinistra, nella giornata di presentazione della lista “Jamil”. “Rimini Rinata” lo slogan, per una formazione eterogenea.

Il candidato sindaco nei giorni scorsi, durante la presentazione di sede e manifesto elettorale, ha garantito continuità con quanto già fatto dalla Giunta uscente. Guarda a sviluppo, riconversione ambientale, digitale e tecnologica. Tra gli obiettivi della coalizione, in cui rientra anche il Partito Democratico, attenzione alle giovani famiglie con l'ipotesi gratuità dell'asilo nido in base all'Isee, lavori al parco del mare, piano parcheggi e sicurezza.

Nel servizio, le interviste a Jamil Sadegholvaad (candidato Sindaco Rimini) e Kristian Gianfreda (Lista “Jamil”)