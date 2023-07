Aperto il testamento di Berlusconi: "Tanto amore a tutti voi" scrive ai figli

Continuità, nelle aziende e nella vita famigliare: aperto il testamento di Silvio Berlusconi e la vita nella 'galassia' del fondatore di Mediaset e di Forza Italia non cambia. Va a Pier Silvio e Marina Berlusconi la maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i due figli di primo letto di Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. E' quanto si legge nel testamento di Silvio Berlusconi che l'ANSA ha potuto visionare in esclusiva.

Un legato di 100 milioni al fratello Paolo. A Marta Fascina va un legato di 100 milioni e a Marcello Dell'Utri uno di 30. "Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà". Così Silvio Berlusconi, nel suo testamento ringraziando i figli dopo aver dato le disposizioni che riguardano Marta Fascina e Marcello Dell'Utri, "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me". Il testo è contenuto in una busta non sigillata, datata Arcore 19 gennaio 2022 con la scritta ai miei figli contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, in tutto una quindicina di righe .



Le sue ultime volontà sono state rese note davanti a due testimoni, gli avvocati Luca Fossati e Carlo Rimini, in 'rappresentanza' dei figli, collegati da remoto. "Papà mi manca ogni giorno di più. Non ho intenzione di scendere in politica", almeno per ora, ha detto il figlio Pier Silvio in un intervento in cui ha smentito le ipotesi di vendita di Mfe-Mediaset.