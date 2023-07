Apprende della morte della figlia in Ucraina, ha malore. Donna soccorsa dalla Polizia Locale

Ha ricevuto la peggiore notizia della sua vita mentre era in piazza a Rimini, si è sentita male ed è stata aiutata da una pattuglia della Polizia Locale. E' successo questa mattina in piazza Cavour quando la donna era al telefono che chi la stava avvisando che la figlia, capitano della polizia Ucraina, era morta sotto i bombardamenti della scorsa notte a Kiev. Alla notizia la donna, disperata, si è accasciata a terra priva di sensi. Rianimata una prima volta, la donna si è sentita nuovamente male e gli agenti della municipale dopo aver praticato le manovre di primo soccorso hanno atteso l'arrivo del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Infermi. "Voglio ringraziare in maniera particolare le agenti e gli agenti della Polizia Locale - ha detto l'assessore Juri Magrini - Un intervento rapido e determinante, messo in atto con tutte le procedure di sicurezza che gli agenti hanno saputo operare e che ha consentito di mettere in salvo la signora fino all'arrivo dell'ambulanza".