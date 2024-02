“Attenti alle truffe”: dalla Prefettura di Rimini il vademecum per gli anziani

“Attenti alle truffe”, è il titolo del pieghevole contenente consigli per la prevenzione delle truffe alle persone anziane che il Prefetto e le forze dell'ordine hanno realizzato per fornire un aiuto alle persone anziane. Il pieghevole può essere riletto ogni qual volta lo si ritiene. Per questo sarà inviato anche alle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro per la diffusione nelle parrocchie, all’Azienda Sanitaria per la distribuzione in ospedali e ambulatori, agli Enti Locali e agli Uffici Pubblici.

L’idea è di sollecitare l’attenzione alla prudenza. Il pieghevole può costituire anche un piccolo strumento per familiari e vicini per parlare delle truffe comuni e riferire loro di non condividere informazioni personali o finanziarie con estranei, via telefono oppure online.