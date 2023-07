Auto esce dal parcheggio e centra scooterista: trasportato al Bufalini in elisoccorso [Fotogallery]

Incidente stradale attorno alle 19,30 di ieri sulla statale 16. Secondo quanto ricostruito una Ford Focus stava uscendo dal parcheggio del supermercato Lidl e immettendosi sulla SS16 quando si è scontrata con uno scooter Yamaha X-Max che stava procedendo in direzione Riccione. L'impatto è stato molto violento tanto che l'uomo a bordo della moto è stato scaraventato per decine di metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato, ne hanno disposto il trasferimento al Bufalini di Cesena in elisoccorso, anche se, pare, non sia in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni sul traffico che, per i rilievi del caso, è stato deviato dalla Polizia Stradale su Via Roma con la chiusura della corsia in direzione Rimini.