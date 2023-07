Auto sbanda e si cappotta a Cattolica: intera famiglia finisce all'ospedale [Fotogallery]

Incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Don Minzoni a Cattolica. Per cause ancora al vaglio, un'utilitaria con a bordo una famiglia composta da padre madre e un bambino, stava percorrendo la strada in traiettoria mare monte, quando, sbandando, ha urtato un'auto posta a lato strada. L'impatto è stato violento tanto che l'auto si è cappottata ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre le persone dall'abitacolo: sono stati tutti i e tre portati all'Ospedale di Riccione, nessuno si trova in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Municipale.