Avvistata a Bellaria la 14enne scomparsa da Bologna

È stata avvistata su un autobus che dalla stazione centrale di Rimini porta a Bellaria Camilla, la 14enne che sabato 22 giugno si è allontanata da Pianoro (Bologna) senza tornare a casa. Sarebbe in buone condizioni secondo quanto segnala sui social l'avvocato Barbara Iannuccelli, dell'associazione Penelope. Alcuni testimoni, riferisce, hanno scattato foto alla ragazza e hanno parlato con lei.

"Camilla è stata segnalata a Bellaria con un gruppo di adulti. - aggiunge in un secondo post - La situazione è molto pericolosa perché lei ha solo 14 anni e non può esprimere un valido consenso a stare fuori casa e chi la aiuta risponde del reato di sottrazione di minori. Fateci ritrovare Camilla! Chiamate il 113. È in grande pericolo"!