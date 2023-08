Balli proibiti a Rimini, sanzionati dieci chiringuito

Numerosi i controlli che la polizia locale di Rimini ha eseguito nel corso dell'estate sui chiringuito, i chioschi sulla spiaggia con bar e musica. La polizia amministrativa ha riscontrato dieci casi di violazione nel corso dei controlli notturni, a cui hanno seguito altrettante sanzioni.

Tra le irregolarità, si riscontra il ballo sull'arenile, che comporta una sanzione di 1.032 euro, a cui si aggiungono le violazioni agli articoli del 68 e 80 del Tulps circa le necessarie autorizzazioni per il ballo e lo spettacolo, per le quali sono previste una sanzione (da 258 a 1549 euro) più una denuncia penale. In due casi sono state rilevate strutture non autorizzate e vietate dal codice della navigazione. Anche per tali episodi la denuncia è di tipo penale.

Il Comune di Rimini ha autorizzato i chiringuito a svolgere, nel corso della stagione estiva, un massimo di 64 serate con musica fino alle 23.30. Quest'anno è stato inoltre aggiunto il limite al numero di manifestazioni di pubblico spettacolo che si possono protrarre oltre quell'ora e fino all'una. Mentre prima erano consentiti due eventi a settimana, da quest'estate sono stati consentiti solo due eventi per l'intera stagione estiva, ad eccezione degli eventi organizzati in concomitanza con la Notte Rosa e il Ferragosto.