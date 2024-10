Balneari al Ttg di Rimini: "Questa brutta legge va modificata"

"Una brutta legge che danneggia gli attuali operatori e rischia di distruggere la balneazione attrezzata italiana che costituisce un patrimonio del Paese". E' l'opinione sull'ultimo intervento governativo sul settore, emersa a Rimini a Ttg nel corso dell'Assemblea degli imprenditori balneari organizzata da Sib Confcommercio, Fiba Confesercenti e Oasi Italia. "Una legge che colpisce non solo i balneari ma l'intero comparto sul mare: la parte più preziosa del turismo italiano.

Abbiamo inviato ai parlamentari di ogni schieramento politico un insieme di emendamenti per correggere profondamente il decreto legge varato dal governo. Lo stesso ha sbagliato a non aver coinvolto, nella stesura della nuova disciplina non solo la categoria interessata, ma neppure le Regioni e i Comuni", aggiungono le associazioni. "Così come ha sbagliato ad aver impugnato la legge Toscana che cerca di garantire un indennizzo più giusto ai concessionari che dovessero perdere la concessione. Ci auguriamo che il Parlamento li recepisca. Metteremo in essere qualsiasi iniziativa sindacale e giudiziaria che sarà necessaria per salvaguardare il lavoro e il frutto del lavoro dei balneari italiani", concludono.

"Il comparto balneare continua a vivere uno stato di estrema incertezza. E i balneari non sono certo contenti come ha detto ieri il ministro Santanché. Siamo però in una fase cruciale perché il decreto che interviene sul settore deve essere convertito in legge e siamo nella fase della presentazione degli emendamenti. Una fase che ci auguriamo possa portare a quel punto di equilibrio necessario per il doveroso riconoscimento del valore dei beni materiali e immateriali alle attuali imprese, quando queste dovranno affrontare il percorso ad evidenza pubblica. Siamo convinti che sia un risultato raggiungibile e che sia un diritto degli attuali concessionari vedersi riconosciuto il valore della propria impresa". Così il presidente di Fiba Confesercenti Maurizio Rustignoli a margine dell'assemblea unitaria del settore.

"Le leggi cambiano, è vero, ma la politica ha il dovere di accompagnare le imprese, e le famiglie che sono dietro queste imprese, ad un nuovo regime legislativo" aggiunge. "L'assemblea unitaria di oggi ha visto la partecipazione di tanti operatori, interessati e preoccupati, ma anche pronti a tutte le azioni necessarie per rivendicare i propri giusti diritti. Adesso parte il nostro percorso assembleare in giro per l'Italia per incontrare i balneari e coinvolgere gli enti locali, regione per regione." conclude.