Incidente stradale a Bellaria Igea Marina, tra Via Garibaldi e Via Castellabbate. Un furgone Opel Movano ed una Dacia si sono scontrati, probabilmente per un mancato rispetto della precedenza. Entrambi i veicoli sono finiti fuori strada per via dell'impatto, il furgone per l'impatto si è ribaltato. Il 118 è intervenuto per soccorrere i feriti, per i rilievi sul posto la Polizia Municipale.