Nel video l'intervista a Galeazzo Bignami, vice ministro delle Infrastrutture

Non si placa la polemica sui fondi destinati all'Emilia-Romagna dopo le alluvioni di maggio. A rinfocolarla ci pensa il vice ministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, che rigetta la palla alla Regione e in particolare a Elly Schlein, oggi segretaria del Partito Democratico.

