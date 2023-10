Bimbo annegato a Mirabilandia, condannato il bagnino

La condanna a un anno di reclusione con pena sospesa per il giovane bagnino di salvataggio. E l'assoluzione degli altri cinque imputati per omicidio colposo in cooperazione: ovvero i genitori, "perché il fatto non costituisce reato"; e i tre accusati legati alla struttura - direttore Parco, direttrice operativa e responsabile area - "perché il fatto non sussiste".

Così, dopo circa 45 minuti di camera di consiglio, nel pomeriggio ha deciso il giudice Natalia Finzi del Tribunale di Ravenna per la morte di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme (Forlì-Cesena) annegato il 19 giugno 2019 in una piscina di Mirabeach, spazio acquatico all'interno del parco Mirabilandia alle porte della città romagnola. Il giudice ha inoltre condannato bagnino e Parco quale responsabile civile a risarcire in solido le parti civili in separata sede. Il procuratore Daniele Barberini, nel chiedere condanne per tutti e sei, nella sua requisitoria aveva sottolineato che "il minore doveva essere con un adulto, e non c'era. Si è consentito che rimanesse lì, benché fosse solo. E infine avrebbe dovuto esserci l'intervento del bagnino".

Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni. In una nota, l'ufficio stampa Mirabilandia Parks ha precisato che "il Tribunale ha riconosciuto che il Parco acquatico Mirabeach dispone di procedure adeguate. La sicurezza degli ospiti e dei dipendenti costituisce uno degli obiettivi della nostra formazione e delle nostre procedure operative. Siamo ancora rattristati per l'evento che è dipeso da un errore umano non imputabile al Parco".