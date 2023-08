Bologna, lite sfocia in omicidio: giovane accoltella 31enne pakistano

Ancora incerti i motivi che hanno portato un 22enne di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, ad accoltellare al petto e uccidere un uomo di 31 anni di origine pakistana. Il fatto è accaduto intorno alle 17 di ieri, in un parchetto cittadino. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, tutto sarebbe nato per motivi futili, forse a causa di un cagnolino che avrebbe fatto i bisogni sull'erba. Il giovane era in compagnia di alcuni amici. Tutti sono stati ascoltati dagli investigatori che dovranno ricostruire esattamente quanto accaduto; soprattutto la loro testimonianza servirà a delineare le responsabilità dell’accoltellatore, accusato di omicidio volontario. Il giovane di 22 anni, operaio metalmeccanico incensurato, che ha sferrato la coltellata fatale – lo straniero ha fatto in tempo a fare pochi passi prima di accasciarsi al suolo – è stato arrestato. Davanti al magistrato che lo ha sentito in serata si è avvalso della facoltà di non rispondere.