Bozza legge di bilancio. Maggioranza: "manovra che sostiene le fasce più deboli"

91articoli che illustrano una manovra da 28 miliardi di euro, 15,7 di questi finanziati in deficit. Confermati il taglio del cuneo fiscale per alleggerire il costo del lavoro, gli sgravi fiscali alle mamme, pensioni a quota 104 e la rivalutazione delle pensioni minime. Per fare cassa lo stato aumenterà le tasse sulle sigarette e i comuni capoluogo, nell’anno giubilare potranno alzare l’imposta di soggiorno per chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio fino a 2 euro per ogni notte di soggiorno.

L'iter inizierà dalla Commissione Bilancio della Camera, poi in Aula e quindi e percorso simile in Senato. Dead line per l'approvazione il 31 dicembre. Per accelerare i tempi Palazzo Chigi ha chiesto agli alleati di maggioranza di non presentare emendamenti: ok da Fratelli, D'italia, Lega e Noi Moderati, ma Forza Italia non è d'accordo.