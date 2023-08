Buoni felicità per chi adotta cani e gatti, iniziativa nel bresciano

Un bonus per la felicità di padroni e animali abbandonati. Si chiama proprio 'Buono felicità' il contributo in denaro che il Comune bresciano di Castel Mella ha promosso per incentivare le adozioni di animali dai canili e gattili comunali, con l'obiettivo di prevenire il sovraffollamento delle strutture. Un provvedimento che viene rilanciato, dopo il successo dello scorso anno, proprio a ridosso della Giornata mondiale del cane che si è celebrata lo scorso 26 agosto. L'amministrazione, ha costituito un fondo apposito per sostenere le famiglie che decideranno di accogliere un amico a quattro zampe.

I buoni vanno da quello da 100 euro per chi adotta un cucciolo che abbia al massimo un anno di età, a quello da 150 euro per chi adotta un animale di età compresa tra un anno e sette anni, a quello da 200 euro per chi accoglie un animale di età superiore ai sette anni e con almeno tre anno alle spalle trascorsi in una struttura di accoglienza. Per ricevere il contributo per aiutare a prendersi cura del proprio cane o gatto bisogna essere residenti a Castel Mella e aver adottato un animale da un canile o da un gattile dopo il primo gennaio 2023.

"Promuovere l'adozione di animali abbandonati, molto spesso ospitati da canili e gattili gestiti con passione da associazioni di volontari, è un gesto di responsabilità e di attenzione verso il problema dell'abbandono e del sovraffollamento delle strutture, soprattutto nel periodo estivo", ha sottolineato Giorgio Guarneri, sindaco di Castel Mella, convinto che "la risposta dei nostri concittadini a questo bando, dopo i primi riscontri positivi raccolti lo scorso anno, sarà ancora una volta importante".