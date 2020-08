Cala il sipario sulla Notte Rosa: soddisfatti i sindaci della Romagna, che ora si preparano alla settimana di Ferragosto

Notte Rosa

Agosto non si poteva aprire meglio per la Riviera romagnola, e per le prossime settimane i segnali sono incoraggianti. Bilancio positivo quindi per la Settimana Rosa appena conclusa, secondo le parole di Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo, soddisfatto nel “vedere gente serena, sorridente e “leggera”, dopo mesi molto difficili”. E con lui d’accordo anche tutti i sindaci della Romagna. Arriva il plauso di Andrea Gnassi, primo cittadino di Rimini: “Abbiamo dimostrato che gli eventi, se ben gestiti, possono essere momenti di rinascita”. Dal 3 al 9 agosto una boccata d’ossigeno sociale ed economica, è il pensiero condiviso dei sindaci. “Organizzare la Pink Week- nota il sindaco di Cattolica Mariano Gennari - è un’intuizione che l’ha trasformata in volano per quelle successive”.

Ora ci si prepara per Ferragosto. Così la sindaca di Riccione Renata Tosi invita gli operatori a non abbassare la guardia sui protocolli contro il contagio da Coronavirus. Le forze dell’ordine in Riviera serrano le fila sulla movida: aumenteranno i controlli, soprattutto quelli anti Covid. Sorvegliati speciali i locali e le discoteche, dopo le recenti sospensioni per cinque giorni toccate, per ultimi, al “Byblos” di Misano e al “Matilda” di Marina di Ravenna. Gli fa eco Gianni Indino, presidente SILB Confcommercio Emilia Romagna, che lancia un appello ai gestori delle discoteche perché tengano ancora di più la guardia alzata: “Abbiamo trascorso una Pink Week con tanti turisti, ora ci aspetta la settimana di Ferragosto, il clou dell’estate: nell’attesa di vedere il tutto esaurito sulle nostre coste, raccomando la massima prudenza”.